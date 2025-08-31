Nevşehir'de gösteri havuzundan yangın: Havai fişek otluk alana sıçradı
Nevşehir'de düzenelenn gösteri havuzu açılışı sırasında atılan havai fişek otluk alana sıçraması sonucu yangın çıktı. Kazada farklı noktalara kıvılcımların isabet etmesi nedeniyle 112 ekiplerine ihbarda bulunuldu. Alevler kontrol altına alındı.
Nevşehir Belediyesi, Kapadokya Su ve Işık Sahnesi ve gösteri havuzu açılışında Kahveci Dağı mesire alanında havai fişek gösterisi düzenledi. Atılan havai fişeklerden sıçrayan kıvılcımlar otluk alana sıçradı. Aynı anda farklı noktalara sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.