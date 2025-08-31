Nevşehir'de gösteri havuzundan yangın: Havai fişek otluk alana sıçradı

Giriş Tarihi: 31.08.2025 05:45

Nevşehir Belediyesi, Kapadokya Su ve Işık Sahnesi ve gösteri havuzu açılışında Kahveci Dağı mesire alanında havai fişek gösterisi düzenledi. Atılan havai fişeklerden sıçrayan kıvılcımlar otluk alana sıçradı. Aynı anda farklı noktalara sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.