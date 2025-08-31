Hatay'daki ormanlık alanda yangın: Alevler kontrol altına alındı
Hatay'ın Defne ilçesindeki Çökek Yaylası'ndaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çökek Yaylası'ndaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.