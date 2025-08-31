Hakkari'de tedavi edilen şahin tekrar doğaya bırakıldı

Hakkari'nin Sümbül Mahallesi'nde ağız kısmında yara bulunan bir şahin, veteriner ekiplerinin tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 13:37

Belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan barınağı arka kısmında bulunan şahin, ağız bölgesinde yara ve kanama nedeniyle tedavi altına alınmıştı.

Yeterince beslenemediği için güçten düştüğü tespit edilen yaralı şahin, veteriner hekimler tarafından gerekli tedavisi ve beslenmesi yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

