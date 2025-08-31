Derebucak'ta otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 13:39

Kaza, Konya-Antalya kara yolu Derebucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç.G. idaresindeki otomobil Gembos mevkii yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan A.B.G. yaralandı. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

