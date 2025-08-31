Düzce’de ahşap fabrikasında yangın paniği!
Düzce’de ahşap fabrikasının bahçesinde çıkan yangını görenler durumu hemen ihbar etti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması ile büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, Akınlar Mahallesi 2630. Sokak'ta bulunan ahşap fabrikasının bahçesinde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahaleye başladı. Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangın fabrikaya sıçramadan söndürüldü.