Muğla'da düğün konvoyunda kaza: 1’i ağır, 6 yaralı
Muğla’nın Milas ilçesinde, düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumu ağır.
Kaza, Bahçeburun Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyunda ilerleyen bir otomobil karşı yönden gelen bir ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.