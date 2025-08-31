Muğla'da düğün konvoyunda kaza: 1’i ağır, 6 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde, düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumu ağır.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 21:28

Kaza, Bahçeburun Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyunda ilerleyen bir otomobil karşı yönden gelen bir ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

