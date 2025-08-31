DSÖ'den kolera alarmı! Salgın 31 ülkede yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 31 ülkede devam eden kolera salgınının ağırlaştığını açıkladı. 31 ülkede binlerce kişinin hastalık nedeniyle öldüğü belirtilirken, "Yayılma riski çok yüksek" denildi.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 13:16

DSÖ, 31 ülkede süren kolera salgınının giderek ağırlaştığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde kolera vakalarının yayıldığını ve ölüm oranlarının yükseldiğini bildirdi. DSÖ tarafından yayımlanan raporda, şu anda 31 ülkede salgın yaşandığı ve 4 bin 738 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda, "Salgınların ölçeği ve birbirine bağlı yapısı göz önüne alındığında, ülkeler içinde ve arasında daha fazla yayılma riski çok yüksek" ifadeleri kullanıldı.

DSÖ, salgınlardaki artışın en önemli nedenlerini çatışmalar, yoksulluk ve altyapı yetersizliği olarak sıraladı. Özellikle kırsal bölgeler ve sel felaketlerinden etkilenen yerlerde riskin daha yüksek olduğunun altı çizildi.

