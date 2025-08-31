Cam fabrikasında işçi makineye sıkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında meydana gelen olayda taşıma bandına sıkışan işçi ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 14:16

Paylaş



ABONE OL

Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında meydana geldi. Afgan asıllı işçi Mossa A. (21), çalıştığı sırada dengesini kaybederek taşıma bandına sıkıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN