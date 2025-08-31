Binlerce çocuk için ödeme! Bakanlık duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025’in “Aile Yılı” kapsamında yoksul hanelerdeki 1 milyon 422 bin çocuk için 909 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetlerinden 170 bin çocuk faydalandı.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 11:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların korunması ve ailelerin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı sosyal destek programı hayata geçirildiğini duyurdu. Bakanlık, bu kapsamda yoksul hanelerdeki 1 milyon 422 bin çocuk için 909 milyon lira ödeme yapıldığını belirtti. Bunun yanı sıra Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetlerinden de 170 bin çocuğun faydalandığı açıkladı.

SED HİZMETLERİNDEN 170 BİN ÇOCUK FAYDALANDI

'Aile Yılı' kapsamında aile ve çocukların toplumda aktif rol oynamasına yönelik hizmetler devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetlerinden bugün 170 bine yakın çocuk faydalanıyor. SED, yalnızca maddi yardım değil; çocukların eğitim, sağlık, kültürel ve sosyal gelişimlerini destekleyen bütüncül bir sistem olarak uygulanıyor. Ayrıca, çocukların öz ailesi yanında büyümesine öncelik veriliyor ve her biri düzenli olarak takip ediliyor.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI KAPSAMINDA ÇOCUKLARA LİSE SONA KADAR DESTEK SAĞLANIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların eğitimlerini sürdürmelerini teşvik eden Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında, yoksul hanelerdeki çocuklara okul öncesinden lise sona kadar destek sağlanıldığı belirtildi. Bu desteğin eğitimde devamlılığı güvence altına alırken çocuk işçiliğinin önlenmesine de katkı sunulacağı ifade edildi. Bu kapsamda Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 422 bin çocuk için 909 milyon lira ödeme yapıldığı belirtildi.

ŞEY faydalanıcılarına ayrıca elektrik tüketim desteği veriliyor. Bunun yanında çocuklara kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, kışlık giysi, sınav kitapları, gezi ve spor faaliyetleri için eğitim materyali yardımları sağlanıyor. Taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için barınma, taşıma ve yemek giderleri desteği de veriliyor. Üniversite öğrencilerine yönelik yardımlar ise 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yürütülüyor. 2021'den bu yana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan vakıflara 2,5 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılırken, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için yaklaşık 1,5 milyar lira ek kaynak ayrıldı. Eğitim desteklerine ek olarak, üniversite öğrencilerine yılda 4 bilet hakkı tanındı. Bu kapsamda 66 bin öğrenciye 64 milyon lira ulaşım desteği sağlandı. Türkiye genelinde 81 ilde görev yapan 'Çocuklar Güvende' ekipleri, sokakta çalışan, okula devam etmeyen veya ihmal edilen çocukları tespit ederek hızlıca müdahale ediyor. Düzenli hane ziyaretleriyle ailelere rehberlik desteği de sunuluyor. SED kapsamındaki destekler yalnızca geçici ekonomik sıkıntıları hafifletmekle kalmıyor; aynı zamanda çocukların güvenli bir ortamda eğitim ve gelişimlerini sürdürmelerine imkan tanıyor. Bu yönüyle program, hem ailelerin hem de toplumun geleceğini güçlendiren önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

