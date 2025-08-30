Yaşam

Yeni doğan bebeği poşete koyup kaçırmaya çalıştı! Hastanede 'pes' dedirten olay

Denizli'de bir şahıs, yeni doğan arkadaşının bebeğini poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalıştı. Poşetteki bebeği fark eden bir vatandaşın olayı güvenliklere söylemesiyle kadın yakalanırken, bebek de ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan kadın ilk ifadesinde, "Düşük yaptım eşime söyleyemedim." dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeni doğum yapan arkadaşının kız bebeğini battaniyeye sarıp, poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalışan Tuğçe D.A. (29), yakalandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yeni doğum yapan Figen Büyükdağ'ı (29) ziyarete giden arkadaşı Tuğçe D.A. (29), kız bebeği gezdirme bahanesiyle odadan dışarı çıktı.

Olay Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşandı. (DHA)Olay Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşandı. (DHA)

Bebeği battaniyesiyle poşete koyan Tuğçe D.A. ardından uzaklaşmaya başladı. Bu sırada hastane koridorunda bir vatandaş, poşetteki bebeği fark edip, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi.

Poşetteki bebek çevredekilerin dikkati ile fark edildi. (A Haber arşiv)Poşetteki bebek çevredekilerin dikkati ile fark edildi. (A Haber arşiv)

Harekete geçen özel güvenlik görevlileri, Tuğçe D.A.'yı kapıdan çıkmak üzereyken yakaladı. Tuğçe D.A. gözaltına alırken, bebek ailesine teslim edildi.

Bebeği kaçırmaya çalışan Tuğçe D.A. isimli kadın gözaltına alındı. (A Haber arşiv)Bebeği kaçırmaya çalışan Tuğçe D.A. isimli kadın gözaltına alındı. (A Haber arşiv)

"DÜŞÜK YAPTIM, EŞİME SÖYLEMEDİM"
Gözaltına alınan Tuğçe D.A., ilk ifadesinde, "Eşime bebeğim olacağını söylemiştim. Bebeğimi düşük sonucu kaybettim. Eşime söylemedim. Arkadaşım da doğum yapacağı bebeğe bakamayacağını söyledi. Doğumdan sonra yanına gidip, bebeği aldım. Güvenlikler hastaneden çıkarken yakaladı." dediği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

