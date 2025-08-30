Yeni doğan bebeği poşete koyup kaçırmaya çalıştı! Hastanede 'pes' dedirten olay
Denizli'de bir şahıs, yeni doğan arkadaşının bebeğini poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalıştı. Poşetteki bebeği fark eden bir vatandaşın olayı güvenliklere söylemesiyle kadın yakalanırken, bebek de ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan kadın ilk ifadesinde, "Düşük yaptım eşime söyleyemedim." dedi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeni doğum yapan arkadaşının kız bebeğini battaniyeye sarıp, poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalışan Tuğçe D.A. (29), yakalandı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yeni doğum yapan Figen Büyükdağ'ı (29) ziyarete giden arkadaşı Tuğçe D.A. (29), kız bebeği gezdirme bahanesiyle odadan dışarı çıktı.
Bebeği battaniyesiyle poşete koyan Tuğçe D.A. ardından uzaklaşmaya başladı. Bu sırada hastane koridorunda bir vatandaş, poşetteki bebeği fark edip, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi.
Harekete geçen özel güvenlik görevlileri, Tuğçe D.A.'yı kapıdan çıkmak üzereyken yakaladı. Tuğçe D.A. gözaltına alırken, bebek ailesine teslim edildi.