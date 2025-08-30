Diyarbakır’da akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı! İfadesi ortaya çıktı
Diyarbakır’da gündüz saatlerinde yaşanan olay şehri ayağa kaldırdı. Sokak ortasında küçük bir çocuğa yönelen şüpheli, esnafın dikkati sayesinde yakalandı. G.K.’nin emniyetteki ifadesi ise şoke etti.
Diyarbakır Yenişehir İlçesi'nde 27 Ağustos gündüz vakti sokakta yürüyen H.A.'nın ağzını kapatarak alı koymak isteyen G.K. bu sırada esnaf olan Ahmet Aslan tarafından engellenmiş ve küçük çocuk kurtarılmıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde kurulan 'özel ekip' kameraları inceledikten sonra G.K.'yı saklandığı cami bahçesinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen G.K., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
Asayiş Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde G.K. verdiği ifadesinde, daha önce Muğla'da klima tamir işi ile uğraştığını belirterek, şuan işsiz olduğunu ve geçimimi şu an halktan para talep ederek sağlamaya çalıştığını söyledi.