Diyarbakır’da akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı! İfadesi ortaya çıktı

Diyarbakır'a yaklaşık 1 ay önce geldiğini söyleyen G.K., "Adli sicil kaydım olduğu için Muğla'da iş bulamadım. Ailem ve akrabalarımdan uzak yaşarım. Son bir umut Diyarbakır'a iş bulmak amacıyla geldim. Buraya geldikten sonra da is bulamadım. Bu vesile ile psikolojim iyice bozuldu. Camilerde ve parklarda yatıyorum, halktan para dilenerek, yemek isteyerek hayata tutunmaya çalışıyorum" dedi.

"AKRABASIYIM" YALANI

Esnafın kendisine ne olduğunu sorduğunu söyleyen G.K., "Ben de 'Akrabasıyım kızarım size ne?' dedim. Bunu da esnaflarla herhangi bir olay çıkmasın diye böyle söyledim. Benim bu olaydaki amacım kesinlikle çocuğu kaçırmak veya çocuğa cinsel amaçlı bir şey yapmak kesinlikle söz konusu değildir. Anlık stres ve şuur kaybı yasadığım için bir anlık psikolojimin dağılmasıyla gerçekleşti. Geçen yıl psikiyatri bölümünde 1 ay kadar tedavi gördüm. Ben geçim sıkıntısı yaşadığım ve ailemle görüşmediğim için bu tip psikolojik travmalar yaşıyorum" dedi.