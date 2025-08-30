Nijeryalı çeteden akılalmaz tuzak! 12 milyon liralık vurgun yaptılar
İstanbul’da Nijeryalı bir çete, iki firma arasındaki 6 bin 500 tonluk arpa ticaretine ait yazışmalarını ele geçirerek büyük bir dolandırıcılığa imza attı. Alacaklı firmayı tam 12 milyon lira dolandıran çete üyeleri, firmaların büyük şok yaşamasına neden oldu. Şüpheliler polis operasyonuyla yakalanırken, dolandırıcılığın detayları şaşkınlık şaşkına çevirdi.
İstanbul'da yaşanan dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu kez şüpheliler Nijeryalı bir çeteydi.
Yurt dışına ihracat yapan iki firma geçtiğimiz günlerde 6 bin 500 ton arpa alışverişi konusunda anlaştı. Anlaşmada ürünün parasının ne kadarı ödenirse üründe o kadar teslim edilecekti. 17 Ağustos günü malı alacak firmaya bir mail geldi.
TESLİMAT KAPALIÇARŞI'DA BİR ADRESTE YAPILACAK!
Mailde daha önceden de yaptıkları gibi 300 bin dolarlık ödemenin Kapalıçarşı'da bulunan bir adreste ödenmesi gerektiği yazıyordu. Firma daha önceden de böyle bir ödeme yaptığı için gelen maile güvendi ve ödemeyi elden yaptı.
12 MİLYONU NİJERYALI ADAM TESLİM ETTİ
Tam 12 milyon lirayı Nijeryalı bir adama teslim etti. Bir süre sonra ürün gelmeyince karşı firmayı aradıklarında gerçeği öğrendi. Karşı firma "bizden öyle bir mesaj gitmedi mailimiz kopyalanmış" dedi.