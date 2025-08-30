Nijeryalı çeteden akılalmaz tuzak! 12 milyon liralık vurgun yaptılar

Giriş Tarihi: 30.08.2025 13:19

İstanbul'da yaşanan dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu kez şüpheliler Nijeryalı bir çeteydi.

Yurt dışına ihracat yapan iki firma geçtiğimiz günlerde 6 bin 500 ton arpa alışverişi konusunda anlaştı. Anlaşmada ürünün parasının ne kadarı ödenirse üründe o kadar teslim edilecekti. 17 Ağustos günü malı alacak firmaya bir mail geldi.