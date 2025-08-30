Denizli'deki orman yangınında kepçe operatörü yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınında ekiplerin çalışması devam ederken bölgede görev yapan kepçe operatörü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İşçinin dozer ekipmanına ayağının sıkışması sonucu tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde çıkan orman yangını için ekipler akşam zorlu şartlara rağmen söndürme çalışmalarına devam ediyor. Sarp arazi alanında bulunan orman yangınında söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edilen Buldan Orman İşletme Müdürü personellerinden Burak P. yaralandı. Dozer operatörü olan Burak P. çalışmalar esnasında dozer ekipmanına ayağı sıkıştı. Sıkışmanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri en yakın hastaneye sevk etti. Tarak kemiğinde kırık olduğu öğrenilen Burak P. durumu iyi olduğu tespit edildi.





Öğle saatlerinde başlayan orman yangını ise Aydın'ın Buharkent ilçesinde devam ettiği ve çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

