Denizli'de yangın: Alevlerle canhıraş mücadele! Vatandaşlar traktörlerle yangın havuzuna su taşıdılar

Fotoğraf (İHA)

ALEVLERLE MÜCADELEDE DAYANIŞMA RUHU



Bölgede incelemelerde bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yaptığı açıklamada "Kızıldere Mahallemizde devam eden yangına karşı mücadele eden helikopterlerin su aldığı yangın havuzuna kendi imkanlarıyla tankerlerle su taşıyan hemşehrilerimiz, Buharkent'in dayanışma ruhunu bir kez daha en güçlü şekilde gösteriyor. Bu zorlu süreçte emek veren, canla başla çalışan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor; yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını diliyorum" dedi.