Van'da tefecilik operasyonu: 2 gözaltı

Van'ın Başkale ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 29.08.2025 13:12

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik 28 Ağustos'ta Başkale ilçesinde belirlenen 3 ev ve bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yivsiz av tüfeği, 6 şarjör, 42 fişek, 50 tüfek kartuşu ile çok sayıda çek, senet ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.