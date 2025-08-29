Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı Kazada yaralananların yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışanları kurtarırken, sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.
Polis ekipleri kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.