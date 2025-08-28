Samsun'da denize giren 2 genç boğuldu

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 2 genç boğuldu.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 10:23

Alınan bilgiye göre, Yozgat'tan Samsun'a gelen 4 arkadaştan 2'si Çobanlı İskelesi'nin yakınlarında sabah erken saatlerde denize girdi.



Kıyıda bekleyen iki kişi, arkadaşları Taha Yasin Ş. (18) ile Sefa Ş'nin (18) suda kaybolduğunu görünce cankurtaranlardan ve polisten yardım istedi.



Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ekipler tarafından sudan çıkarılan 2 genç, kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

