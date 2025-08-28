Samsun'da birbirini yaralayıp darbettiler! O sevgililer gözaltında

Samsun’un Atakum ilçesinde aralarında çıkan tartışmada ekmek bıçağıyla parmağından yaralanan H.T. ile erkek arkadaşının kendisine yumruk attığını iddia eden C.N, gözaltına alındı. C.N. ifadesinde, H.T.’nin mutfağa girip ekmek bıçağını aldığını, bıçağı elinden almak istediği sırada erkek arkadaşının yaralandığını ve kendisine yumruk attığını söylediği öğrenildi. H.T.’nin ise verdiği ifadede C.N.’nin kendisini eve çağırdığını, burada tartıştıklarını ve ekmek bıçağının C.N.’nin alması sonrası arbede yaşandığını belirttiği öğrenildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Çiftçilik yaptığı öğrenilen H.T. tartıştığı kız arkadaşı C.N.'nin evine geldi. Burada da tartışan ikili arasında arbede çıktı. Arbedede ekmek bıçağıyla parmağından yaralanan H.T., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, H.T.'yi tedavisinin ardından, C.N.'yi ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığı adli rapor sonrası gözaltına alıp emniyete götürdü.

İFADELERİNE ULAŞILDI

C.N. ifadesinde, H.T.'nin mutfağa girip ekmek bıçağını aldığını, bıçağı elinden almak istediği sırada erkek arkadaşının yaralandığını ve kendisine yumruk attığını söylediği öğrenildi. H.T.'nin ise verdiği ifadede C.N.'nin kendisini eve çağırdığını, burada tartıştıklarını ve ekmek bıçağının C.N.'nin alması sonrası arbede yaşandığını belirttiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift, adliyeye sevk edildi.