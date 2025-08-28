Yaşam

Muğla'da kaçakçılık operasyonu: 3 zanlı yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Muğla'da kaçakçılık operasyonu: 3 zanlı yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürütüldü.

İskele Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, bidon, şişe ve termoslarda alkol ile üretimde kullanılan test kitleri bulundu.

Bir markete düzenlenen baskında ise farklı markalarda elektronik sigara çeşitleri, tütünler ve purolar ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN