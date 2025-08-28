Muğla'da kaçakçılık operasyonu: 3 zanlı yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 13:36

Paylaş



ABONE OL

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürütüldü.



İskele Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, bidon, şişe ve termoslarda alkol ile üretimde kullanılan test kitleri bulundu.



Bir markete düzenlenen baskında ise farklı markalarda elektronik sigara çeşitleri, tütünler ve purolar ele geçirildi.



Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN