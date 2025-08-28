Mersin'de feci kaza! Anne ve kızı hastanelik oldu
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye götürülürken polis ekiplerince otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AYJ 823 plakalı otomobil, Mithat Toroğlu Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına çarptı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekiplerince otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.