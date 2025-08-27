Fatih'te kayıp olarak aranan adamdan acı haber! Kuyuda cansız bedeni bulundu

İstanbul Fatih'te bir süredir kayıp olduğu iddia edilen adamdan kahreden haber geldi. Şahsın cansız bedeni inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin kuyusunda bulundu.

27.08.2025 23:57

Olay, akşam saatlerinde Fatih ilçesi Cibali Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir işletmeden çevreye kötü kokular yayılması üzerine mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inşaat malzemeleri ve kum satan işletmede bulunan kuyuda bir ceset buldu.

Bulunan cansız bedenin bir süredir kayıp olan Sedat D.'ye ait olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bir haftadan fazla süredir kuyuda olduğunu belirledi. Kuyuda bulunan cesedin çıkarılması için olay yerine dalgıç ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

