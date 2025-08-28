Kazada ölen 2 çocuk annesi gözyaşlarıyla toprağa verildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyon ile otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden 2 çocuk annesi, son yolculuğuna uğurlandı.
Olayın ardından kaçan kamyon şoförü M.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Safinaz İşlek'in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suçıkağı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.