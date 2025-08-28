Bolu'da orman yolunda benzinle yakalanan şüpheli hakkında karar

Bolu'da aracı orman yolunda durdurulan ve çantasından pet şişelere doldurulmuş 4 litre benzin çıkan şüpheli,'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeden şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

28.08.2025 15:12

Olay, geçen hafta Çakmaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında orman yolunda devriye atan polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada sürücü Ö.F.'nin (40) çantasında 1'er litrelik pet şişelere konulmuş 4 litre benzin ele geçirildi.

Ormana yakın bir noktada benzinle yakalanan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ö.F., savcılık sorgusunun ardından 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. F.Ö., ev hapsine çarptırıldı.

