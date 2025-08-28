İnternette en çok ne yaptık? Türkiye'nin kullanım tercihleri açıklandı

Giriş Tarihi: 28.08.2025 11:35

İnternet kullanımı, verilerin hesaplandığı her yıl artış gösterdi. Buna göre, 2011'de yüzde 45 olan internet kullanım oranı, 14 yılda ikiye katlanarak bu yıl ilk defa yüzde 90'ı aştı.

TÜİK'in "Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2025" verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de internet kullanım oranı bu yıl 90,9 olarak belirlendi.

Türkiye 'de kullanım oranı bu yıl yüzde 90,9'a çıkan internet, en fazla iletişim kurma ve sosyal medya için tercih edildi.

EN ÇOK MESAJLAŞMA İÇİN KULLANILDI

Buna göre, 2025'te bireylerin yüzde 96,7'si interneti WhatsApp, Messenger ve BİP gibi uygulamalarla mesajlaşma amacıyla kullandı. İnternetin WhatsApp ve FaceTime gibi uygulamalar üzerinden sesli veya görüntülü arama yapmak amacıyla kullanım oranı da 92,4 oldu.

SOSYAL MEDYANIN PAYI BÜYÜK

İnternet kullanımında mesajlaşma ve aramayı sosyal medya takip etti. Facebook, Instagram, X, Snapchat gibi uygulamalar üzerinden profil oluşturarak içerik paylaşma amacıyla internet kullananların oranı yüzde 89,5 olarak tespit edildi.

Erkeklerde sosyal medya kullanımının kadınlardan daha yüksek olması dikkati çekti. Sosyal medya kullanan kadınların oranı yüzde 88 olurken erkeklerde yüzde 91 olarak kayıtlara geçti.