Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 13:31

Paylaş



ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tarihi eser kaçakçılığı ve tarihi eser niteliğindeki varlıkların kopyasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler E.B. ile M.E.C'yi gözaltına aldı.



Operasyonda, 8 farklı ebatta tarihi eser görünümünde metal obje, 17 farklı ebatta bıçak ve 9x19 milimetre çapında 61 fişek ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN