İstanbul Valiliği duyurdu! 30 Ağustos Cumartesi günü hangi yollar kapalı olacak? İşte alternatif güzergahlar...

Giriş Tarihi: 28.08.2025 13:36

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında 30.08.2025 Cumartesi tören günü saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu.

(Foto: AA)

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 30.08.2025 Cumartesi tören günü saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir: