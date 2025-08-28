İstanbul Valiliği duyurdu! 30 Ağustos Cumartesi günü hangi yollar kapalı olacak? İşte alternatif güzergahlar...
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda trafiğe kapalı yollar için duyuruda bulundu. Peki, İstanbul'da 30 Ağustos tarihinde hangi yollar kapalı olacak? Trafiğe kapalı yollar ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte, 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar listesi...
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında 30.08.2025 Cumartesi tören günü saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 30.08.2025 Cumartesi tören günü saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:
KAPANACAK YOLLAR (05:45-PROGRAM BİTİMİ):
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)
Girişleri
- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes
Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
- Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
- Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım