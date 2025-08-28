Ankara’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 00:54

Kaza, saat 19.00 sıralarında Nallıhan-Mudurnu Karayolu Dodandere Köyü yol ayrımında meydana geldi. Mudurnu istikametinden Nallıhan yönüne seyreden Z.T. idaresindeki 41 AHM 075 plakalı otomobil, Doğandere Köyü'ne dönüş yapmaya çalışan R.S. yönetimindeki 06 NDH 46 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Z.T. ile aynı araçta bulunan A.Y.O., A.F.O. ve A.D., ayrıca kamyonet sürücüsü R.S. ve araçta yolcu olarak bulunan H.S. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Z.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araçta bulunan 3 çocuğun ve kamyonetteki 2 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu, tedavilerinin hastanede sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

