Tatil planı yapanlar dikkat! Tur şirketi binlerce kişiyi mağdur etti: İflas ettik kendi imkanlarınızda dönün

Giriş Tarihi: 27.08.2025 08:55

İstanbul Maltepe'de bir tur firması, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösterdiğini iddia ederek bine yakın vatandaşı mağdur etti.

Sabah'ın haberine göre dolandırıldığını anlayanlar soluğu adliyelerde aldı. Mağdurlardan biri İstanbul Bağcılar'da yaşayan Bekir Ç. idi. Hayali olan Fransa, İspanya ve Portekiz turu için internette araştırma yaptı. Bulduğu sitedeki "süper promosyon" ibaresine inanıp, ocak ayında firma ile iletişime geçti. Ağustos'ta gerçekleşecek 3 ülke gezisine 62 bin 500 lira bedel biçildi. Parayı 3 taksitte ödedi. Kendisine sözleşmeler whatsapp üzerinden iletildi.