Şırnak'taki galerici döverek öldürdüler

Şırnak’ın Silopi ilçesinde mezarlık yanında darbedilmiş halde bulunan galerici Derviş Değer (52), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 10:04

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, mezarlık yanında darbedilmiş halde bulunan galerici Derviş Değer (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ofis Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yapılan kontrolde darbedildiği belirlenen Derviş Değer, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedaviye alınan Değer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Değer'in cenazesi otopsi için Şırnak'a gönderildi. Değer'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

