Artvin'de yayla yolunda ayı ve yavrusu görüntülendi, anne ayı araca saldırdı

Artvin'de yayla yolunda ayı ve yavrusu görüntülendi. Sürücü, anne ayının aracına saldırmasıyla hızla bölgeden uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre Şavşat ilçesi Kireçli köyü yayla yolunda araçla ilerleyen İrfan Öztürk ve arkadaşı yol kenarında ayı ve yavrusunu fark etti. Ayıyı görüntülemek isteyen Öztürk, cep telefonuyla kayda başladı. Bu sırada anne ayı bir anda araca yönelerek saldırdı.



Korku dolu anlar yaşayan ikili, aracı hızla çalıştırarak bölgeden uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.