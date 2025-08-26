Paylaşımları 16 yaşındaki çocuğu ele verdi! Aramalarda ortaya çıkanlar şoke etti

Giriş Tarihi: 26.08.2025 01:24

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye esnasında sosyal medya üzerinden suç teşkil eden tabanca ve pala paylaşımları yaptığı tespit edilen E.Y.'yi (16) yakalamak için Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte müşterek çalışma yaptı.