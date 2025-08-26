Cips paketinin içinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

Samsun'da polis operasyonunda, cips paketine gizlenmiş 492 sentetik ecza hap ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos'ta gerçekleştirdikleri çalışmalarda M.K.K.'nin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek, U.T.Ç.'nin üzerinde 3 ruhsatsız tüfek ve 50 kartuş, E.A.'nın üzerinde 1 kurusıkı tabanca ve 41 fişek buldu. R.A.'nın cips paketine gizlediği 492 sentetik ecza hap ise operasyonun en dikkat çeken bulgusu oldu.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, "Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silahları ve uyuşturucuyu tek tek bulup ortaya çıkaracağız. Halkımızın huzurunu bozmanıza asla müsaade etmeyeceğiz" ifadeleriyle denetimlerin süreceğini vurguladı.

