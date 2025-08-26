Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Çevredeki vatandaşların yoğun çabası sonucu yaralı sürücü araçtan çıkartılarak ambulansa taşındı.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 17:23

Kaza, Kirazlı Mahallesi yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 54 VH 393 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde yaralı sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

