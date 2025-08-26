Balıkesir'de peş peşe 2 deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

Giriş Tarihi: 26.08.2025 03:35

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde peş peşe 2 depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ilki saat 03.26'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,6 olarak açıklanırken 2'nci deprem ise saat 04.15'te 3.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi.