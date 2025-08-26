Balıkesir'de peş peşe 2 deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde peş peşe iki depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ilki saat 03.26'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,6 olarak açıklanırken ikinci deprem ise saat 04.15'te 3.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
41 DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaklaşık 41 dakika sonra ikinci bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-08-26 03:23:34 39.215 28.17222 6.06 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 02:13:41 39.18917 28.20194 9.59 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 02:10:57 39.24306 28.17528 6.99 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 02:10:11 39.21917 28.07167 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 02:07:45 39.19861 27.92111 6.93 ML 2.2 Kırkağaç (Manisa)
2025-08-26 02:07:00 39.13972 28.23833 6.99 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 02:01:31 39.24194 28.06889 6.95 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:57:42 39.90528 29.30528 7.18 ML 1.6 Keles (Bursa)
2025-08-26 01:56:06 39.18444 28.16528 6.97 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:50:28 39.19444 28.18944 6.97 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:49:13 39.21528 28.06 6.93 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:48:20 39.22611 28.20667 6.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:47:35 39.24917 28.05833 6.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:43:24 39.17889 28.27833 7.03 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:38:01 39.31056 43.51222 7.02 ML 1.1 Diyadin (Ağrı)
2025-08-26 01:30:54 39.20833 28.09222 7.01 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:11:20 39.21611 28.19667 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:10:45 39.22833 28.13444 9.8 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:55:36 39.17917 28.16778 8.19 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:55:21 38.10056 37.25722 7.15 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-08-26 00:52:14 41.00194 44.835 7.0 ML 2.1 Tavush (Ermenistan) - [98.73 km] Akyaka (Kars)
2025-08-26 00:47:12 39.20028 28.17306 7.05 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:46:34 39.21139 28.16833 10.15 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:43:46 39.18528 28.25861 6.51 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:39:15 39.20306 28.15889 8.99 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:35:04 38.12083 36.71806 6.79 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-08-26 00:28:26 39.15722 28.18917 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:24:27 39.20583 28.07444 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:12:11 39.20167 28.20056 6.66 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:07:58 39.1825 28.15083 6.8 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:05:25 39.19056 28.17389 6.85 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)