Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın! Bina sakinleri tahliye edildi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan 7 katlı bir binanın 3'ncü katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst katlara doğru ilerlerken olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri alevler nedeniyle hızla tahliye edilirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın kontrol altına alınırken bazı dairelerde maddi hasar oluştu.
Yenimahalle ilçesinde bulunan 7 katlı apartmanın 3'ncü katında yangın çıktı. Gece yarısı başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken durumu fark eden daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla büyüyen yangında alevlerin dairenin penceresinden yükselmesi çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.
BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Yayılan dumandan etkilenen daire sakinleri evlerini tahliye ederken, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları ile binada biriken dumanın tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangında yaralanan olmazken bazı dairelerde zarar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.