Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın! Bina sakinleri tahliye edildi

Yenimahalle ilçesinde bulunan 7 katlı apartmanın 3'ncü katında yangın çıktı. Gece yarısı başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken durumu fark eden daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla büyüyen yangında alevlerin dairenin penceresinden yükselmesi çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.