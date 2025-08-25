Yeni Galata Köprüsü bakım nedeniyle trafiğe kapatılacak

İBB, Yeni Galata Köprüsü’nün bu gece 01.30-04.30 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu. Bu süre zarfında geçişler için Atatürk Köprüsü kullanılacak.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 10:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeni Galata Köprüsü'nün bakım onarım çalışması nedeniyle 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağını bildirdi.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde bu gece bakım onarım çalışması yapılacak. Bu kapsamda, köprü 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Araç ve yayaların bu saatler arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları istendi.

