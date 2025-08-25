Yeni Galata Köprüsü bakım nedeniyle trafiğe kapatılacak
İBB, Yeni Galata Köprüsü’nün bu gece 01.30-04.30 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu. Bu süre zarfında geçişler için Atatürk Köprüsü kullanılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeni Galata Köprüsü'nün bakım onarım çalışması nedeniyle 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağını bildirdi.
İBB Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde bu gece bakım onarım çalışması yapılacak. Bu kapsamda, köprü 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
Araç ve yayaların bu saatler arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları istendi.