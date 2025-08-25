Samsun'da elim kaza: 1 ölü 1 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, yoldan çıkıp, kamyonete branda çekmeye çalışan kişilere çarptı. Kazada, Aydın Yiğit (47) yaşamını yitirdi, Mehmet Y. (69) ise yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Terme ilçesi Gündoğdu mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. Mustafa Hakan O.'nun kontrolünü kaybettiği 53 RT 111 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak, banket dışında park halindeki 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çekmeye çalışan Aydın Yiğit ve Mehmet Y.'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Terme Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan müdahaleye rağmen Aydın Yiğit kurtarılamadı. Mehmet Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

