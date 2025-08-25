Kilis’te kayıp kız çocuğunun cansız bedeni kuyuda bulundu
Kilis’te parkta oynarken kaybolan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Aric Aljarouk, ailenin daha önce oturduğu evin önünde bulunan kuyuda ölü olarak bulundu.
Olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda minik çocuğun cansız bedeni kuyudan çıkarıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
VALİLİK AÇIKLADI
Kilis Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yaşanan bu acı hadise, tüm ilimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden evladımıza Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Minik yavrumuzun kaybolduğu andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere yardımcı olan duyarlı Kilisli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."