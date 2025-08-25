Edirne’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Edirne’de D100 karayolu Oğulpaşa kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 01:12

Saat 22.00 sıralarında gerçekleşen kazada, E.S. yönetimindeki 22 AG 258 plakalı hafif ticari araç ile İ.G. idaresindeki 59 JD 828 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Hastanesi ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

