İzmir'de barakada yangın çıktı: 34 küçükbaş hayvan telef oldu

İzmir’in Çiğli ilçesinde barakada çıkan yangında bir ev zarar gördü, 34 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 14:50

Paylaş



ABONE OL

İzmir'in Çiğli ilçesinde barakada çıkan yangında, bir ev hasar gördü, 34 küçükbaş hayvan telef oldu. İnönü Mahallesi 9231 Sokak'ta Fatma Gelirli'nin (84), yaşadığı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede barakayı saran alevler, bitişikteki ev ve ağıla sıçradı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında baraka kullanılamaz hale gelirken, evde hasar oluştu, ağıldaki 34 küçükbaş hayvan telef oldu.

Gelirli, AA muhabirine, 8 yıldır barakada yalnız yaşadığını ve sahipsiz kedi ile köpekleri beslediğini belirterek, "Tavanda patlama sesi duydum. Alevlerin camlardan içeriye doğru geldiğini gördüm, köpeği kurtardım. Ben dönünceye kadar yangın her yeri sardı, dışarıya kaçtım. 2 yavru kedim telef oldu. Her şeyim yandı, bir sandalyem bile yok. Kıyafetlerimi komşular verdi." dedi.

Yangında evi hasar gören Yavuz Güler (32) ise büyük kayıp yaşadığını anlatarak, "Can havliyle evden çıkıp ağıla koştum. Yalnızca 8 kuzumu kurtarabildim, 34 küçükbaş hayvanım yanarak can verdi. Yangın büyüyüp evimin yatak odasına kadar geldi. Kiracıyım, yetkililerden yardım bekliyorum." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN