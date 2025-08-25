İstanbul Sultanbeyli'deki bina riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı

İstanbul Sultanbeyli’deki 3 katlı bina, Bursa Mudanya açıklarında meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki depremin ardından sallanarak riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, binayı boşaltıp çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. İ

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan 3 katlı bir bina, çökme riski nedeniyle tahliye edildi. Bursa'da meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki depremde binanın sallandığı ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler sokakta güvenlik önlemi aldı.



Sultanbeyli ilçesi Çetin Sokak'ta bulunan 3 katlı bina, saat 11.15 sıralarında Bursa Mudanya açıklarında meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki depremde sallandı. Binada bulunan ve deprem sırasında panik yaşayan vatandaşlar, binanın deprem nedeniyle hasar aldığından şüphelenerek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, binayı tahliye ederek binanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Binada inceleme başlatılırken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çevrede tedbirler alındı.

