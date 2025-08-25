Çorum'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı

Çorum'da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtıp 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Çorum'da telefon dolandırıcılığına yönelik şikayet üzerine çalışma başlatıldı. Kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından 23 Ağustos'ta İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa'da 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Çorum'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

9 nitelikli dolandırıcılık yoluyla yaklaşık 15 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 962 mermi, ?6 telefon ve sim kart, 13 hesap kartı ve suçtan elde edildiği belirtilen 50 bin liraya el konuldu.

6 kişi bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

