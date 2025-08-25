Bu acıya yürek dayanmaz! Kazada ölen oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Giriş Tarihi: 25.08.2025 20:08

İstanbul 'dan Oylat'a gelen Üsküdar Müftülüğü Cennet Kur'an Kursu'nda görev yapan Ali Esen yönetimindeki 34 YK 9677 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yaparken iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile arkasındaki kızı Fatma Betül Esen ağır yaralandı.

Fotoğraf (DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Esen doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Betül Esen'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.