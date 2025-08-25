Beyoğlu'nda taksici baygınlık geçirdi! Duyarlı vatandaşlardan alkışlanacak hareket

Giriş Tarihi: 25.08.2025 19:56

Fotoğraf (İHA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. O esnada çevredeki vatandaşlar taksicinin başından bir an olsun ayrılmadı. Vatandaşlar ambulansın olay yerine ulaşması için trafiğin akışını da sağladı. Baygınlık geçiren taksici, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.