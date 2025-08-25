Ağlarına düşürdükleri vatandaşlardan 15 milyonluk vurgun! 6 şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 25.08.2025 20:02

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis ya da savcı gibi tanıtıp dolandıran şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

"ADINIZ FETÖ'YE KARIŞTI" YALANI

Yapılan incelemelerde, dolandırıcıların vatandaşlara "Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı, banka görevlileri kimlik bilgilerinizi kullanmış, başınız belada" diyerek baskı kurduğu ve bu yöntemle para talep ettiği belirlendi.