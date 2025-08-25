Ağlarına düşürdükleri vatandaşlardan 15 milyonluk vurgun! 6 şüpheli tutuklandı
Çorum merkezli yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında, vatandaşları “Adınız FETÖ’ye karıştı” yalanıyla kandırarak yaklaşık 15 milyon lira vurgun yapan 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin farklı illerde düzenlenen operasyonlarla yakalandığı bildirildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis ya da savcı gibi tanıtıp dolandıran şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.
"ADINIZ FETÖ'YE KARIŞTI" YALANI
Yapılan incelemelerde, dolandırıcıların vatandaşlara "Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı, banka görevlileri kimlik bilgilerinizi kullanmış, başınız belada" diyerek baskı kurduğu ve bu yöntemle para talep ettiği belirlendi.
8 İL, 9 DOLANDIRICILIK OLAYI
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin 8 farklı ilde 9 nitelikli dolandırıcılık olayında toplamda yaklaşık 15 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Emniyet ekipleri, devam eden çalışmalar sırasında ise 1 milyon TL'lik yeni bir dolandırıcılığı önlemeyi başardı.
ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ
Kimlikleri belirlenen M.A., H.Ç., M.Y., M.Ş., M.K. ve F.İ. isimli şüpheliler, İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda;
1 adet ruhsatsız tabanca,
943 adet tabanca fişeği,
19 adet av fişeği,
6 cep telefonu,
6 sim kart,
13 banka kartı,
50 bin TL nakit para ele geçirildi.