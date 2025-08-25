Aydın'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 13:50

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, dün akşam saatlerinde Çamköy Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisini aldı.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, A.S., K.D., V.İ., Y.M. ve M.K.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda; dedektör ve kabartmalı sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

