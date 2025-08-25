Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 286 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.
Adreste 286,66 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, B.V (34) ve M.T'yi (17) gözaltına aldı.
İfadelerinde evdeki kimyasal maddeleri boya silmek için bulundurduklarını iddia eden zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.