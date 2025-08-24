Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay’ın Antakya ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kısa sürede ineği kanaldan çıkararak sahibine teslim etti.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 09:59

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bir inek, sulama kanalına düştü. Sulama kanalına düşen ineği görev sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, iş makinesinin yardımıyla ineği sulama kanalından kurtardı. İş makinesinin yardımıyla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

