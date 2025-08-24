Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesi motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 10:02

Paylaş



ABONE OL

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayaya çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan yolcu ile yaya yaralandı. Yaralanan toplam 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN