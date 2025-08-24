Mersin'de can pazarı! Öğrencileri taşıyan servis tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 24.08.2025 09:07

Kaza alanında can pazarı yaşandı (İHA)

2 ÖLÜ 10 YARALI

Kazada, Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildikleri öğrenilen yurt çocuklarının da olduğu biri çocuk 2 kişi öldü, biri ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık. jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere gönderildi. Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

TIRIN DORSESİNE YAPIŞTI

Kaza sonrası minibüsün bir parçasının tırın dorsesine yapışmış, tekerinin birinin ise koparak tırın altına girmiş olması dikkat çekerken, sürücünün ilk ifadesinde uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.